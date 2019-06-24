"قبل حفلها بسوريا".. كارول سماحة: "هناك من يحرض ضدي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجهت المطربة كارول سماحة، رسالة إلى الشعب السوري، قبل حفلها المقرر أن تحييه في سوريا يوم 13 من شهر يوليو المقبل.

وقالت كارول، عبر حسابها على "إنستجرام": "أرفض أن ينسب لي أو ينسبني أحد أو أن يلزمني أو يلصق بي موقف سياسي ليس صادرا عني شخصيا سابقا أو حتي الآن.. طول مسيرتي الفنية لم أعبر يوما عن رأيي السياسي على أي منصة إعلامية، حتى لا أوضع في إطار اصطفافات سياسية في زمن انقساماتها".

وأضافت: "لطالما كانت مواقفي وأغنياتي تعبر عن توجهي الفني والإنساني، يبدو أن هناك من يتولي التحريض ضد حفلي بدمشق في 13 يوليو، ضمن مهرجان فني وثقافي يهدف لإظهار البعد الحضاري والثقافي لسوريا".

