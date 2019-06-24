للمرة الثالثة.. ياسمين صبري تعتذر لأصحاب متلازمة داون

جددت الفنانة ياسمين صبري اعتذارها للمرة الثالثة عن الأزمة التي تسببت فيها مؤخرًا، عقب ردها على تعليق أحد الأشخاص عبر حسابها على Instagram، والذي اعتبره البعض سخرية من أطفال متلازمة داون. وكتبت ياسمين عبر حسابها على Twitter: “أحب وأقدر أخواتي وأصحابي من أصحاب متلازمة الحب واعتذر عن أي خطأ غير مقصود لم أتعمده وأقدم احترامي بإنجازاتهم وقدراتهم لهم ولأهاليهم جزيل الاحترام والتقدير”.

يأتي ذلك بعد اعتذارها أمس كاتبة: “اعتذاري لكل من أساءت إليهم.. لم أقصد أي إساءة”.

أيضا كانت قد اعتذرت أمس الأول، لمرضى متلازمة داون، مؤكدة أن اعتذارها لا توجهه لأي شخص أخر سواهم، كاتبة: “أنتم السبب الوحيد لكتابة هذه التغريدة. وليس أي شخص آخر. الشخص الذي كنت أتحدث إليه هو أخي. ونواياي واضحة. لم أقصد أي أذى. أرسل لكم حبي واحترامي”.

الأزمة بدأت عندما نشرت ياسمين صورة لها من داخل “الجيم” على Instagram، تقوم فيها بالوقوف على رأسها، ليرد أحد الحسابات المتابعة لها كاتبًا: “قمت بهذه الحركة فى عمر الـ 6 سنوات”، لترد عليه ساخرة: “أراهن أنك قمت بذلك ولهذا أنت مصاب بمتلازمة داون“، لتتعرض بعدها لموجة من الانتقادات من الجمهور وعدد من الشخصيات العامة. يُذكر أن ياسمين صبري خاضت الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل “حكايتي”، وشاركها البطولة كل من أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، أحمد حاتم، وأحمد بدير، وتأليف محمد عبد المعطي، والعمل من إخراج أحمد سمير فرج.