ميريام فارس تعتذر للشعب المصري بعد تصريح “تقيلة على مصر”

عرضت الفنانة اللبنانية ميريام فارس لهجوم شديد من عدد كبير من نجوم الفن ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تصريحاتها في المؤتمر الصحفي الذي عقدته في مهرجان موازين، حول عدم إحيائها حفلات بكثافة في مصر، فردت قائلة: “صارت متطلباتي تقيلة على مصر” وحرصت ميريام على توضيح موقفها والاعتذار للشعب المصري في بيانًا أرسلته لنقابة المهن الموسيقية جاء على النحو التالي:

أتوجه بكلامي للشعب المصري الحبيب على هامش المؤتمر الصحفي الذي أجريته البارحة بتاريخ 22-6-2019 ضمن فعاليات مهرجان موازين وعلى هامش السؤال الذي طرُح وهو: “لماذا قلَت حفلاتك اليوم في مصر علماً أنك كنت في بداياتك تقيمين حفلين لثلاثة في الأسبوع؟” كان جوابي واضحًا، أنه مع مرور الوقت كبرت وتطورت فنياً وأصبحت متطلباتي أكبر وصارت شوي تقيلة على مصر بمعنى كبرت متطلباتي على المتعهدين المصريين الذين كنت أتعامل معهم في بداياتي.

واستكملت: “أعيد وأكرر قلتُ “صارت” يعني “أصبحَت” وليس “صِرتُ” يعني “أصبحتُ” والفرق شاسع”. وأكملت كلامي قائلة: “لهذا السبب قلّت حفلاتي في مصر أي “لم أعد أحيي حفلتين أو ثلاثة في الأسبوع”. وأضافت: “هذا منطقي جداً حالي كحال جميع النجوم العرب الذين يحيون حفلتين أو ثلاثة في السنة وليس في الأسبوع الواحد في بلدنا الثاني مصر”. وشددت:” أنا لم أتعالى على زملائي الفنانين كما حاول البعض تحريف كلامي والاصطياد في الماء العكرة، ولم أتعالى على الشعب المصري أنا التي وفي كل مقابلاتي الصحفية أقول وأعيد أنني انطلقت من لبنان ولكن نجوميتي منحتني إياها مصر”. واستطردت: “أرجوكم لا أحد يحاول أن يزايد على محبتي واحترامي وتقديري لجمهورية مصر العربية والشعب المصري الحبيب، يؤسفني أن لهجتي اللبنانية وردّي المختصر فتح مجال لجدال كبير وسوء تفاهم أكبر”. واختتمت: “أعتذر من الشعب المصري فقد خانني التعبير باللبناني، وكما قلت في المؤتمر الصحفي البارحة “تحيا مصر” أعيد وأكرر: “تحيا مصر”.