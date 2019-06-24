أجرك لم يصل ثمن إيجار سماعات حفلات الهضبة وارشيفك “اللي تقيل” .. فنانون يهاجمون ميريام...

أحيانا يحتاج الفنان الذي يتمتع بنجومية أن يدرك ما يقوله في حديثه، وعليه أن يعي تماما أهمية الكلمة التي ينطقها، بالفعل هي حرية شخصية، لكنه شخص يجب أن يكون مسئول، وهو الأمر الذي ربما تعاني منه كثيرا نجمة بحجم شيرين عبدالوهاب، ووقعت بسببها في الكثير من الأزمات. ميريام فارس أيضا وقعت ليلة أمس في أزمة كبيرة، وأثارت الجدل بين الجمهور المصري بعد تصريحاتها في مؤتمر موازين، إنها أصبحت “تقيلة” على مصر، بالإضافة إلى أنّ أجرها المادي كبير على التعاقد معها من أجل إحياء حفلات غنائية في القاهرة. الأمر الذي أحدث ضجة في الأوساط الفنية والجمهور، واعتبروه الكثيرون إهانة كبيرة لمصر، لأنه لا يوجد أحد أعلي من بلدنا، وأوضح المنتج وليد منصور، أن أجر ميريام كان يصل إلي 20 ألف دولار في الوقت الذي يصل إلي 7 جنيه، وهو ما يوازي 140 ألف جنيه، وهو الأجر الذي لم يصل لثمن إيجار السماعات في حفلة عمرو دياب أو تامر حسني ومحمد حماقي، وشيرين .

وهاجمها وليد منصور، قائلا: ” بالنسبة للفنانة التقيلة على مصر، كام كيلو يعني بظبط علشان اقدر احسب تقيله بجد والا ايه” . في الوقت نفسه تداولت تقارير تصريحات أخري للمنتج وليد منصور، وهو يؤكد ارتفاع سعر حفلات ميريام فارس من 20 ألف دولار إلى 50 الف مرة واحدة، ومن الطبيعي أن يقارن أي صاحب حفلة بين أجرها واجر نانسي عجرم علي سبيل المثال وهو “60 ألف دولار” وهنا تكون الأولوية لنانسي . وأضاف، ” ساهم أيضًا في ندرة حفلات ميريام بمصر وعدم الاقبال عليها وهو أنها لم تقدم منذ حوالي 4 سنوات أي أغان جديدة تترك بصمة لدى الجمهور”. وهاجم كثير من الفنانين تصريحات ميريام فارس، حيث قال الفنان أحمد الشامي : “أعتقد يا ميريام إن مش بيجيلك شغل في مصر أصلا وليس العكس” . ولم تمر تصريحاتها مرور السلام، حيث هاجمها أيضا المطرب والملحن رامي جمال قائلا : “الفنانة اللي بتقول أنها بقت تقيلة علي مصر ليا عندها فلوس بقالها سنة والله ادفعيهم الاول يا تقيله”. وكتب تعليقا آخر قال فيه: “لما تيجي سيرة بلدنا هنسي اَي صداقة أو زمالة لما يجي اسم البلد اللي هي وناسها شهروكي تقومي تقفي احترام” .

وقال طعيمة عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “فيه نجوم عالميين كتير غنوا في مصر بعد الثورة، وأجر Yanni في حفلتي الاهرامات تخطي المليون دولار، معظم نجوم الصف الأول في لبنان أقاموا حفلات في مصر زي إليسا و نانسي وراغب و حتى العظيمة ماجدة الرومي و قائمة طويلة، و أنا و إنتي عارفين انهم بياخدوا أجر يفوقك بمراحل و انا وانتي عارفين الأرقام و الفرق الكبير بينهم و بينك”. وتابع: “إنتي مش تقيلة علي مصر خالص، إنتي بس أرشيفك اللي مش تقيل كفاية عشان يبقي عليكي طلب في بلد زي مصر، فالأفضل تشتغلي على نفسك وتعملي الشغل اللي يخليكي تبقى مطلوبة في مصر بدل الحجج اللي دمها تقيل دي، والله اترددت كتير قبل ما أكتب البوست ده، بس مينفعش برضه اعمل مش واخد بالي، بلاش مصر يا ميريام، إن مكانش من باب الأدب يبقى من باب الذكاء”. يُذكر أن ميريام فارس ستشارك فى حفل غنائي اليوم الأحد ضمن الدورة الـ18 من مهرجان موازين الدولى، والذى يُقام حاليا بالعاصمة المغربية الرباط فى الفترة من 21 إلى 29 يونيو الجاري.