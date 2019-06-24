شاهد: الدكتورة خلود تستلهمُ إطلالتها من الأميرة الرّاحلة ديانا.. والجمهور مُستاء

نشرت إحدى الصّفحات المهتمّة بأخبار المشاهير على موقع “إنستغرام”، أول صورة للفاشينيستا الكويتيّة، الدكتورة خلود، بعد قصّة شعرها الجديدة، التي اختارتها لكي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها خلود.

وظهرت الدكتورة خلود، بنفس قصّة شعر الأميرة ديانا، وهو ما عرّضها لكثير من انتقادات متابعيها؛ نظرًا لعدم تناسق شعرها القصير مع ملامح وجهها، لافتين، إلى أنّه لا يوجد شبه بينها، وبين الأميرة ديانا لتقلّدها.

وأعربت إحدى متابعاتها عن استيائها، قائلة :”ما عجبني أبدا ماشالله الدكتورة خلود وجهها كبير وأبدا مو لايق عليها هادا الستايل يبغالوا واحدة نحيفة وكتكوتة”.

وسخر آخر من النيولوك، قائلا: “الحمد الله إنها ماتت قبل ما تشوف اللي نشوفه”، ووافقته الرأي متابعة أخرى معلقة: “الأميرة ديانا تصيح في قبرها”.

وبالفعل، اعترفت الدكتورة خلود من خلال مقطع فيديو نشرته لها، عبر خاصيّة الستوري في “إنستغرام”، أنّها غير متقبّلة شكلها بالشّعر القصير، كما أنّها أجرت استفتاءً لمتابعيها عبر مواقع السوشال ميديا، حول رأيهم في قصّة شعرها الجديدة.

وجاءت نتيجة الاستفتاء، أنّ 60% من متابعيها، طالبوا بوضع وصلات “اكستنشن”؛ لأنّ الشّعر القصير لا يليق على وجهها، ولكنْ، تدخّل زوجها أمين، في هذا الموضوع، لكي يعلن عن رفضه الاستعانة بالوصلات، مشيرًا، إلى أنّه لا يحبّ شكل المرأة التي تضع وصلات، لأنّه يشعر أنّ رأسها أكبر من جسمها.