بالصور.. هبة مجدي تحتفل مع محمد محسن بعد حصولها على درجة الماجستير

احتفلت النجمة هبة مجدي مع زوجها الفنان محمد محسن بعد حصولها على درجة الماجستير في الفنون الموسيقى العربية بتقدير إمتياز، و جاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشرت بعد الصور من حفل المناقشة، كما تمت المناقشة بحضور نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، و الإعلامي مفيد فوزي، وأصدقائها من داخل الوسط الفني الفنانة ميرنا نور الدين والفنانة سهر الصايغ.

و علقت الفنانة هبة مجدي قائلة: "الحمد لله تميت مناقشة رسالة الماچستير .. شكراً زوجي و حبيبي محمد لمساعدتك لي من بداية هذة الرحلة و وقوفك دائماً جنبي

.. شكراً دكتور اشرف زكي لحضورك و وقوفك ديماً معايا و مع كل زمايلي .. شكراً أساتذتي و دكاترتي د. هدي احمد د. مايسة سيف الدين د. خيرية جميل د. نجلاء الجبالي د. عادل يحي .. شكراً استاذ مفيد فوزي و حنان مفيد فوزي لحضوركم الذي أسعدني .. الحمد لله يا بابا تميت المناقشة اللي بدأتها معايا و شجعتني و اصريت أني أخوض هذة التجربة المهمة جدا في حياتي .. أرجو الدعاء لابويا و لكلمن رحلو عنّا".

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يذكر أن الفنانة هبة مجدي شاركت مؤخراً في مسلسل بطولة كل من أحمد السقا، محمد ممدوح، إنجي المقدم، إدوارد، هادي الجيار، مجدي بدر، كريم عفيفي، طاهرة، عفاف رشاد، جلال الزكي، صفاء الطوخي، ريم سامي، عبدالرحيم حسن، فايق عزب، و من تأليف أيمن سلامة، و إخراج محمد سامي.