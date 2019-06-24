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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
شاركت الفنانة المصرية بدرية طلبة جمهورها في صورة قديمة لوالديها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».
الصورة ظهر فيها والدي بدرية وكذلك شقيقتها الكبرى والتي كانت طفلة رضيعة، وعلقت بدرية وكتبت: «من ذكريات قلبي وروحي أبويا وأمي وأختي البيبي اللي دلوقتي كبيرة العيلة ربنا يرحمهم ويخليلنا منال محمد طلبة أختي الكبيرة».
الجمهور أمطر بدرية بعدد كبير من التعليقات عبر حسابها الخاص، ولاحظ الفانز أن والدتها تشبه الفنانة شيرين عبدالوهاب، وقال ذلك من خلال عدد من التعليقات.
بدرية طلبة من مواليد عام 1971، اكتشفها زوجها المؤلف مصطفى سالم، تصنف على أنها فنانة كوميدية ولكنها أيضا قدمت التراجيدي، عملت في مسرحية «دو ري مي فاصوليا» مع الفنان سمير غانم وكانت تلك انطلاقتها لتكون بعد ذلك تميمة حظ في العديد من الأعمال بخفة دمها.
بدرية شاركت في عرض مسرحية «عودة ريا وسكينة»، مع داوود حسين وهيا الشعيبي، أول أيام عيد الفطر، بينما تغيبت بدرية على غير عادتها عن الدراما المصرية الرمضانية هذا العام باستثناء مسلسل «شقة فيصل» الذي شاركت به منذ عامين وتم تأجيله، وشاركت العام الماضي في مسلسل «نسر الصعيد».
كانت هذه تفاصيل خبر بدرية طلبة تنشر صورة والديها وشقيقتها وهكذا علق الجمهور.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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