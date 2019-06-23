هاني شاكر يعلق على أزمة ميريام فارس وموقف النقابة منها

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
أثارت الفنانة اللبنانية ميريام فارس أزمة كبيرة بعد تصريحاتها بشأن مصر وقولها بأنها أصبحت «تقيلة على مصر»، وأن أجرها مرتفع جدا.
الفنان المصري هاني شاكر نقيب الموسيقيين أكد في تصريحات صحفية له أن أزمة ميريام فارس انتهت تماما بعد اعتذارها المباشر للمصريين وبعد اتصالها تليفونيا به.
هاني شاكر أكد أن النجمة اللبنانية أخبرته انها لم تقصد أي إهانة وأن تصريحاتها تم فهمها على الوجه السيئ، وأن حبها لمصر وللمصريين لا يمكن المزايدة عليه ومؤكد.
النقيب أشار إلى أن أي حديث عن معاقبة ميريام عما بدر منها لا حقيقة له، وأن النقابة لن تتخذ ضدها أي إجراء، مشددا على أن النقابة لا تتصيد الأخطاء للفنانين، وأن المصريين يحبون ميريام فارس.
يذكر أن ميريام فارس قالت في المؤتمر الصحفي الذي سبق حفلها في مهرجان “موازين”: “قبل ثورة 25 يناير كنت أحيي حفلتين أو أكثر أسبوعيا في مصر، ولكن بعدها توقفت الحفلات تماما وفي هذه الفترة كبرت ومتطلباتي كبرت معي وبالتالي عليت أجري، وأصبحت (تقيلة على مصر».
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