هبة مجدي تحتفل بحصولها على الماجستير بحضور زوجها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية هبة مجدي بحصولها على درجة الماجستير في فنون الموسيقى العربية.

الفنانة المصرية شاركت جمهورها بمجموعة صور لها من مناقشة الماجستير، بحضور زوجها الفنان محمد محسن، كما حضر دكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، والإعلامي مفيد فوزي وابنته الإعلامية حنان مفيد فوزي.

هبة أرفقت الصور، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بتعليق قالت فيه: ” الحمد لله تميت مناقشة رسالة الماچستير.. شكراً زوجي وحبيبي محمد لمساعدتك لي من بداية هذة الرحلة و وقوفك دائماً جنبي .. شكراً دكتور اشرف زكي لحضورك و وقوفك ديماً معايا و مع كل زمايلي”.

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وأضافت: “شكراً أساتذتي ودكاترتي د. هدي أحمد، د. مايسة سيف الدين، د. خيرية جميل، د. نجلاء الجبالي، د. عادل يحي.. شكراً استاذ مفيد فوزي وحنان مفيد فوزي لحضوركم الذي أسعدني”.

ووجهت رسالة مؤثرة لوالدها الراحل بقولها: “الحمد لله يا بابا تميت المناقشة اللي بدأتها معايا و شجعتني و اصريت أني أخوض هذة التجربة المهمة جدا في حياتي .. أرجو الدعاء لابويا و لكل من رحلو عنّا”.

ومن جانبه هنئها زوجها بحصولها على الماجستير، على حسابه على “إنستجرام”، بقوله: “ألف مبروك لزوجتي وحبيبتي هبة حصولها على درجة الماجستير في فنون الموسيقى العربية بتقدير ممتاز”.