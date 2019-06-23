ريهام عبدالغفور تنشر أول صورة لابنها الشاب احتفالاً بعيد ميلاده.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور جمهورها بنشر أول صورة تجمعها بابنها الأكبر “يوسف”، والذي أصبح شابا وسيما.

ريهام ظهرت في الصورة التي نشرتها على خاصية “ستوري” على موقع “انستجرام”، وهي تحتضن ابنها الذي بدا أطول منها، وعلقت عليها بقولها: “عيد ميلاد رائع لابني اللي فخورة به، عيد ميلاد سعيد يا كل شيء في حياتي.

نجل الفنانة المصرية أعاد نشر الصورة على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وعلق عليها بقوله: “أمي”.

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يذكر أن الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور كانت تزوجت مرتين وانفصلت عن زوجها الأول ووالد ابنها “يوسف” بسبب الخيانة، وبعده تزوجت من شريف الشوبكي وأنجبت منه طفل.

وكانت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “زي الشمس”، والذي تدور أحداثه حول شقيقتين، تُقتل إحداهما، وتبحث الأخرى وهي محامية عن قاتل شقيقتها، والقصة مأخوذة عن المسلسل الإيطالي sisters، وهو من كتابة مريم ناعوم، ومن بطولة دينا الشربيني، وسوسن بدر، وجمال سليمان، وأحمد السعدني، وريهام عبدالغفور، وأحمد داوود، وعدد كبير من النجوم، وهو من إخراج سامح عبدالعزيز.

وقدمت ريهام خلال العمل شخصية زوجة خائنة وتنجب طفل من أخر غير زوجها، ظلت طوال حلقات المسلسل محور البحث عمن قتلها حتى الحلقة الأخيرة من العمل.