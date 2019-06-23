رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

بعد تصريحاتها المسيئة لمصر.. وليد منصور يكشف أجر ميريام فارس في الحفلات

أثارت الفنانة اللبنانية ميريام فارس غضب جمهورها المصري بتصريحاتها الأخيرة، والتي قالت فيها إنها أصبحت “تقيلة على مصر”، لذا لا تقدم بها حفلات في الفترة الأخيرة.

منظم الحفلات والمنتج وليد منصور فتح النار على ميريام، حيث أكد أن أجرها أقل بكثير من أجور مطربين مصريين كبار مثل عمرو دياب وتامر حسني وشيرين عبدالوهاب.

منصور كشف عن أجر ميريام، حيث كتب، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”: “بالنسبة للفنانه التقيله علي مصر.. كام كيلو يعني بظبط علشان أقدر أحسب تقيلة بجد والا ايه والله العظيم عيب”.

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وأضاف: “انت كنت بتخدي ٢٠ الف دولار لما كنا بنشغلك والدولار كان ٧ جنيه يعني بتخدي ما يوزي ١٤٠ الف جنيه يعني يا دوب ثمن ايجار السماعات في حفله من اللي بعملهم لعمرو دياب او تامر حسني او حماقي او شرين يا تقيله انت”.

وكانت ميريام فارس قد كشفت سر تغيبها عن إحياء حفلات غنائية في مصر خلال الفترة الأخيرة، وذلك في المؤتمر الصحفي على هامش مهرجان موازين بالمغرب، قائلة: «قبل الثورة كنت أحيي العديد من الحفلات في مصر والتي كانت تصل لحفلين أو ثلثا في الأسبوع، ولكن وقت قيام الثورة في مصر توقفت عن الحفلات فيها».

وأضافت: «بعد الثورة تغيرت أشياء كثيرة وصرت أكبر وارتفع أجري بكثير، وزادت متطلباتي وصرت تقيله على مصر ولهذا السبب لا تجدوني في مصر».

وأثار تصريح ميريام فارس، غضب عدد كبير من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك كونها أول فنانة عربية أو عالمية تطلق مثل هذا التصريح علمًا بأن مصر تستقبل نجومًا أعلى مرتبة من ميريام فارس.