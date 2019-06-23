إبداعات "شيخ الملحنين" تفتتح مهرجان الموسيقى بالكويت

افتتح مهرجان الموسيقى الدولي بالكويت دورته الـ22، الأحد، على مسرح عبدالحسين عبدالرضا في منطقة السالمية، بباقة من أشهر ألحان الكويتي أنور عبدالله.

ويهدي المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت دورته الجديدة من المهرجان، الذي أُسِّس عام 1998، ويُقام سنوياً بالتزامن مع اليوم العالمي للموسيقى، إلى أنور عبدالله، صاحب الـ62 عاماً، والمُلقّب محلياً بـ"شيخ الملحنين".

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وبعد عرض فيلم قصير عن مسيرة وأعمال الفنان المُكرَّم، صعد إلى المسرح عدد من المغنين الكويتيين لتقديم أشهر أعماله التي لحّنها لكبار النجوم العرب، طوال 4 عقود.

وتفاعل عبدالله مع الحفل فصعد إلى المسرح ليشارك الفرقة الموسيقية بقيادة الموسيقار أحمد حمدان، العزف على العود، ومصاحبة المغني عادل الماس في أداء أغنية "الصوت الجريح"، وهي من كلمات الشاعر عبداللطيف البناي.

ويتضمّن برنامج المهرجان الذي يستمر حتى 28 يونيو/حزيران 2019، حفلات لفرق موسيقية ومغنين من البحرين وكوريا الجنوبية وبريطانيا وألمانيا والعراق والكويت.

وتشهد فعاليات المهرجان معرضاً بعنوان "ذاكرة الأصوات" للفنانة التشكيلية ابتسام العصفور، يضمّ 30 لوحة بورتريه لشخصيات فنية من رواد الموسيقى والغناء في الكويت.