نظلي الرواس: أميلُ لتجسيد هذه الشخصيات.. وتُعجبني الإطلالات الكلاسيكية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت النجمة السورية نظلي الرواس في تصريح لموقع فوشيا على هامش عرض الأزياء الذي قدّمته المصممة زينة حلال بدمشق إنها تحب حضور عروض الموضة والجمال، لكنها كثيرًا ما تختار لإطلالاتها الأزياء الكلاسيكية.

كذلك تحدّثت الرواس عن شخصيتها "الغولة" في مسلسل "الحرملك" إخراج تامر إسحق، والتحدي الذي خلقته هذه الشخصية التي تتسم بالقوة والقسوة والإطلالة الغريبة والجريئة من ناحية عدم الاهتمام بمظهرها قبل أن تتغيّر في داخلها عندما وقعت بحب "مارتن" ضمن العمل.

وكشفت كذلك النجمة السورية عن كيفية قضائها وقتها بعد انتهاء عروض دراما رمضان، ومرحلة الاستراحة التي تمر بها، وعلاقتها بابنتيها.