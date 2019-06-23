نادية الجندي: هنالك فنانات يُبالغن بإطلالاتهنّ على حساب العمل.. وهذه نصيحتي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تُعتبر النجمة نادية الجندي من أبرز فنانات الزمن الجميل اللواتي تركن بصمةً مميزةً على الساحة الفنية من خلال تجسيد أهمّ الشخصيات التي رسخت في أذهان محبي الدراما والسينما المصرية.

وحرصت هذه النجمة على التأني في اختيار أعمالها عبر سنوات مسيرتها، ناصحةً النجوم الجدد اختيار الفن من أجل رسالته السامية وليس طمعًا بالمادة، منتقدةً في الوقت ذاته مبالغة عدد من فنانات اليوم في إطلالاتهن.

من جهة ثانية، جرى تكريم نجمة الجماهير نادية الجندي ضمن فعاليات مهرجان "الزمن الجميل" الذي أُقيم للسنة الرابعة على التوالي في لبنان.

الفيديو المُرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع "فوشيا" مع النجمة نادية الجندي، إذْ تحدّثت عن مختلف الأمور المتعلّقة بمسيرتها الفنية.