849 جنيهًا إسترلينيًا مقابل صورة مع سيلفستر ستالون.. والجمهور غاضب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - واجه الممثل الأمريكي الشهير سيلفستر ستالون، هجومًا شرسًا من قبل جمهوره، في ظل نيته تقاضي مبلغ مالي يصل إلى 849 جنيهًا إسترلينيًا، مقابل صور يلتقطها أي معجب معه، في جولته القادمة ببريطانيا.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، من المقرّر أن يتّجه سيلفستر إلى بريطانيا، لأخذ جولة في لندن ومانشستر في برمنغهام خلال أغسطس وسبتمبر المقبلين، للترويج لفيلمه الأخير رامبو 5.

وذكرت الصحيفة، أن سيلفستر سيتواجد على المسرح لمقابلة جمهوره، حيث يمكن للحاضرين الاستفادة من مجموعة من الصور المميزة بتكلفة تبلغ 849 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد.

Advertisements

وستتوفر هذه الصور لعشرة أشخاص، وسيحصل كل منهم على صورة احترافية بحجم "22 × 17" وستكون لها أولوية بتوقيع سيلفستر بالقلم الذهبي.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي أبدوا عدم رضاهم عن هكذا تصرف من نجم كبير.

يُذكر أن سعر التذكرة لهذا الحدث تتراوح ما بين 125 جنيهًا إسترلينيًا و325 جنيهًا إسترلينيًا للتذكرة الواحدة.