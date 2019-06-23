“المرئي والمسموع” تدشن أول دار سينما في الشرقية

شهدت المنطقة الشرقية تدشين أول دار عرض سينمائي، بحسب مواصفات الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وفقا لأحدث المواصفات العالمية والتقنية، وتزويدها بأفضل التقنيات الحديثة التي تخدم صالات السينما، كأول استثمارات في هذا المجال الترفيهي في المنطقة.

وتشتمل صالة السينما على 6 قاعات لمختلف العروض، من بينها: «ماكس» ذات الوضوح العالي و«كيدز» المخصصة للأطفال والعائلة، ويأتي ذلك بعد قرار الموافقة الرسمية على إصدار التراخيص لدور السينما بالمملكة في ديسمبر 2017.