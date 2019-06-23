مؤتمر صحفي لهنيدي لإعلان تفاصيل أول "استاند اب كوميدي" له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
يعقد الفنان محمد هنيدي ، غدا الإثنين، المؤتمر الصحفي الأول لـ"هنيدي لايف"، بمدينة دبي، في تمام الساعة السابعة مساءً بأحد الفنادق الكبرى ببرج خليفة.
وسيعلن هنيدي، خلال المؤتمر، عن تفاصيل جولة الاستاند آب كوميدي، الذي سيقدمه بأكثر من دولة حول العالم، إذ من المقرر أن تكون الانطلاقة الأولى للعرض فى شهر ديسمبر المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية، وسيليها عدة دول منها كندا ومجموعة من دول الشرق الأوسط وسيستمر عرضه حتى 2020.
يذكر أن "هنيدي لايف" هو أول استاند أب كوميدي للفنان محمد هنيدي، وستشاركه الفنانة الشابة ندى موسي، من كتابة عمر طاهر.
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