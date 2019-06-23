تسجيل صوتي| هاني شاكر: "ما قالته ميريام فارس ذلة لسان ولن نتخد إجراء ضدها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الصحفي اللبناني سعيد حريري تسجيل صوتي للمكالمة الهاتفية التي درات بينه وبين الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بشأن أزمة المطربة ميريام فارس.

وقال شاكر، خلال المحادثة، إن الفنانة ميريام فارس أكدت له أثناء في مكالمة هاتفية أنها لم تقصد الإساءة لمصر، مضيفة: "احنا كلنا بنحبها".

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وأضاف شاكر: "نعتبر ما قالته ميريام هو ذلة لسان، وبعد اعتذارها، فإن النقابة لم تتخذ أي إجراء ضدها، نحن لا نتصيد الأخطاء لزملائنا، احنا بنحبهم ونحترمهم والموضوع انتهى".

يذكر أن ميريام فارس قالت في المؤتمر الصحفي الذي سبق حفلها في مهرجان "موازين": "قبل ثورة 25 يناير كنت أحيي حفلتين أو أكثر أسبوعيا في مصر، ولكن بعدها توقفت الحفلات تماما وفي هذه الفترة كبرت ومتطلباتي كبرت معي وبالتالي عليت أجري، وأصبحت (تقيلة على مصر)".