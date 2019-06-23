فيديو| كارمن سليمان توجه رسالة لزوجها ونجلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة كارمن سليمان مقطع فيديو، عبر حسابها بموقع "إنستجرام". وظهر في الفيديو الملحن مصطفى جاد زوج كارمن ونجليهما زين، وعلقت كارمن: "بعشقكوا، ربنا يحميكوا ويخليكوا ليا". يذكر أن الفنانة كارمن سليمان أحيت مؤخرا ، حفل مشاريع تخرج دفعة 2019 قسم إدارة الإعلام بكلية الإدارة والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بمكتبة الإسكندرية.

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