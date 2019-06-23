أحمد صلاح حسني يهنئ المنتخب المغربي بالفوز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان أحمد صلاح حسني المنتخب المغربي بعد أن حقق الفوز أمام منتخب ناميبيا، اليوم الأحد، في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا لعام 2019.

وكتب حسني في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "مبروك للمنتخب المغربي الشقيق وبالتوفيق للمنتخب التونسي والجزائري في الجولات الأولى القادمة بالمونديال الأفريقي".

وانطلقت الجمعة الماضية بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي تُقام بمصر بمشاركة 24 منتخبًا، ويقع المنتخب المصري ضمن المجموعة الأولى، التي تضم زيمبابوي أوغندا والكونغو الديمقراطية.

