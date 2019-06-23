محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– هاني صابر: أحيا الفنان محمد عادل، الذكرى الـ24 لرحيل المخرج الكبير عاطف الطيب. ونشر "عادل"، عبر حسابه على "تويتر"، صورة للطيب خلف الكاميرا، وعلق عليها قائلا: "عاطف الطيب.. حكاية الناس وحلمي الشخصي". يذكر أن المخرج عاطف الطيب ترك للسينما باقة من الأفلام الخالدة أبرزها "سواق الأتوبيس"، "ضد الحكومة"، "البريء"، "كتيبة الإعدام"، وغيرها من الأعمال الفنية.



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كانت هذه تفاصيل خبر محمد عادل عن عاطف الطيب في ذكراه: "حكاية الناس وحلمي الشخصي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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