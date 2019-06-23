سوزان خان تدعّم هريثيك روشان في محنته الأخيرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 يونيو 2019 10:37 مساءً - ناشدت سوزان خان Suzan Khan، زوجة النجم هيرثيك روشان Hrithik Roshan السابقة، جمهوره ومحبيه باحترام الوقت الصعب الذي تُمرّ به الأسرة بعد محنتها الأخيرة، مؤكدة دعمها لهم، خاصة أن أزمة عائلة «روشان» أصبحت في مرمى عناوين الصحف الفنية في الهند.



وكشفت «سوزان» أيضًا أن «راكيش روشان»، والد «هريثيك»، يعاني من أزمة صحية كبيرة، وأن والدته «بينكي» معرضة للخطر. وقالت سوزان، التي لديها ولدان من «هريثيك»، في رسالتها: «من فضلكم احترموا فترة الأسرة الصعبة، أي أسرة تمرّ بهذه الأوقات».

الثنائي المنفصل هيرثيك روشان وسوزان خان



يذكر أن متابعي «هريثيك» على علم بالأزمة التي تمرّ بها عائلته، فإلى جانب الأزمة الصحية التي يعاني منها المخرج «راكيش روشان»، والد «هريثيك»، والخلاف الذي دار بين «هريثيك روشان»، و«كانجانا رانوت» Kangana Ranaut ، كانت «سونينا روشان»، شقيقة الممثل، قد أدلت بتصريحات مؤخرًا أثارت الكثير من البلبلة.



«سونينا» شاركت بعض التعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ ألمحت فيها إلى أن كل شيء ليس على ما يرام بين أفراد الأسرة، وفي وقت سابق بدأت الشائعات تنتشر بأن «سونينا» قد دخلت مستشفى الأمراض العقلية، لكن «سونينا» قالت إنها ذهبت إلى مركز إعادة التأهيل للعلاج من تعاطي الكحول، وليس بسبب اضطراب ثنائي القطب، كما زعمت التقارير.



كما ادعت «رانجولي»، شقيقة «كانجانا رانوت»، في «تغريدة» أن عائلة روشان كانوا يضربون «سونينا» جسدياً، على خلفية قصة رومانسية زُعم أنهم يعارضونها، وأن «سونينا» كانت تتواصل مع «كانجانا»؛ طلباً للمساعدة.

عائلة روشان



وفي سياق مخالف، تزوجت «سوزان» من «هريثيك روشان» في عام 2000، وانفصلا في عام 2014، وهما أبوان لطفلين؛ «هريدهان» و«هريحان».



ومن المعروف أن العلاقة بين «سوزان» و«هريثيك» لا تزال جيدة بالرغم من الطلاق، والدليل على ذلك أن «سوزان» احتفلت بذكرى ميلاد «روشان» الأخيرة؛ من خلال نشرها صوراً على حسابها الخاص عبر «إنستقرام»، وعلّقت عليها بالقول: «كل عام وأنت بخير صديقي روشان، القوة ستكون دائماً معك أنت».



وظهرت «خان» في العديد من الصور مع «روشان» خلال إجازاتهما برفقة ابنيهما Hrehaan وHridaan في أوروبا وروما وقبرص، وغيرها من البلدان.