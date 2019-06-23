نوال الزغبي وزياد برجي.. غزل وقبلات وصور متبادلة بعد انفعال الأخير

تبادل النّجمان اللّبنانيّان، نوال الزغبي، وزياد برجي، عبارات الغزل، ونشر الصّور، عبر صفحتيهما على إنستغرام، بعد المؤتمر الصّحفيّ، الذي عقده الثّنائيّ، أمس السبت، والذي أظهر انتقاد برجي للصّحافيّين، بسبب تجاهله.

ونشر برجي صورة تجمعه بالزغبي، بعد انتهاء المؤتمر، أظهرت مدى المحبّة، وقوّة العلاقة بينهما، وكتب موجهًا كلامه إلى نوال، أنّها نجمة حقيقيّة بقلبها المتواضع، والكبير، والجميل.

لتردّ عليه نوال في التّعليقات، بأنّه نجم حقيقيّ. كما قامت الزغبي بنشر صورة ثانية، تجمعهما عبر حسابها على انستغرام، وكتبت لزياد برجي:”كل الحب والنجاح والنجومية لفنان حقيقي يستحق الأفضل”.

ولم يتوقّف إعلان النّجمين عن أنّ علاقتهما جيّدة، ولا خلاف يشوبها، خاصّة وأنّهما يحضّران لمشروع فنيّ يجمعهما، بل أيضًا، شارك مارسيل الزغبي، شقيق نوال، ومدير أعمالها، صورة زياد برجي، وكلماته، عبر حسابه على انستغرام، ونشر عبر صفحته على فيسبوك صورتين، تجمعان نوال وزياد، بعد المؤتمر الصّحفيّ في سوريا.

يُشار، إلى أنّ زياد برجي، أعلن خلال مؤتمر صحافيّ، جمعه بنوال، عن انزعاجه؛ لأنّ الصّحافيّين توجّهوا بأسئلتهم إلى نوال الزغبي، وتجاهلوا وجوده، ولم يسألوه إلا عن “أكلة الشاكرية”، وأراد الانسحاب من المؤتمر، مؤكدًا خلاله، أنّه يحترم نوال كثيرًا، لكنّه اعتبر تصرّف الصّحافيّين غير لائق، مقدرًا في الوقت نفسه، شوقهم لنوال الزغبي، بعد غيابها 10 أعوام عن سوريا.

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