نجوم الفن يدعمون المنتخب بأغانٍ وطنية

سجل العديد من نجوم الفن مجموعة من الأغنيات، تشجيعا لمنتخب مصر فى كأس الأمم الإفريقية، واحتفالا باستضافة مصر لبطولة الأمم الإفريقية المقامة فى مصر فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019، والتى أبهرت العالم بافتتاح مميز وتنظيم وفعاليات لفتت أنظار العالم لمصر.

تستعرض «نجوم وفنون» أهم الأغنيات التى طرحها نجوم الفن، احتفالا بمباريات الأمم الإفريقية، ودعما للمنتخب.. أولاها الأغنية الرسمية للافتتاح بعنوان «متجمعين» من إخراج ياسر سامى، وتصوير وائل درويش، ويغنى المطرب حكيم الجزء العربى منها، أما الجزء الإنجليزى فيقدمه الفنان النيجيرى فيمى كوتيه، الذى سبق له المشاركة بالغناء فى حفل افتتاح كأس العالم 2010 بمدينة جوهانسبرج، ورشح لجائزة «جرامى» 4 مرات،

أما المقطع الفرنسى فتقدمه المطربة الإيفوارية العالمية «دوبيه» الحائزة على جائزة «جرامى» عام 2004، من كلمات محيى حوار، وألحان شريف حمدان، وتوزيع موسيقى طارق عبدالجابر، وسجل الصوت والمكساج المهندس أمير محروس، وأنتجتها شركة «سينرجى»، المملوكة لمجموعة «إعلام المصريين».

«أفريقيا يا غالية» قدمتها مجموعة «MBC مصر» من كلمات وألحان ودود، وتوزيع أماديو، وإخراج محمد سعيد ومن إنتاج مجموعة MBC. وتضمنت الأغنية عددا من اللقطات لجماهير الكرة الإفريقية، وعُشاق كرة القدم وهم فى ضيافة مصر.

«إحنا الأساطير» أغنية دويتو تجمع كريم أبو زيد ومغنى الراب أحمد الشبكشى، مهداة للمنتخب المصرى،

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وهى من كلمات أحمد الشبكشى وأحمد العرفان، وتوزيع أشرف أبوزيد وماستر كريم عبدالوهاب، والكليب من إخراج جمال العقاد.

«مصر نمبر وان» غنتها المطربة آية عبدالله وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب دعمًا للمنتخب الوطنى، ومساندة له فى مشواره الجديد فى بطولة كأس الأمم الإفريقية، من كلمات مصطفى الجمل، وألحان فوزى عزالدين وتوزيع كاميليو.

«اتقدم يا فرعون» تغنيها المطربة اللبنانية رولا سعد، كلمات فضل الراوى، وألحان شريف سعد، ومن توزيع عمرو الخضرى، والكليب من إخراج إيهاب عبداللطيف.

وحققت أغنية إفريقية التى أعاد توزيعها الفنان عمرو دياب بشكل جديد مع اللاعب محمد صلاح، لصالح إحدى شركات المحمول لدعم المنتخب الوطنى، نجاحا كبيرا فور عرضها، ويشار إلى أن الأغنية الأصلية جرى عرضها خلال حفل افتتاح بطولة دورة الألعاب الإفريقية التى أقيمت فى مصر عام 1991، وأحدثت حينها ضجة كبيرة بعد أن أهداها دياب إلى القارة السمراء.