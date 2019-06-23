يمر اليوم 24 عاما على رحيل مخرج سينمائى من العيار الثقيل جدا، عاطف الطيب الذى ترك بصمة عميقة للغاية فى تاريخ السينما المصرية. عمره الفنى لم يتجاوز 13 عاما فقط، أخرج عددا محدودا من الأفلام حققت نجاحا هائلا.
كانت بدايته قوية عام 1982، حينما أخرج فيلم «الغيرة القاتلة» بطولة نور الشريف ونورا ويحيى الفخرانى، وأخرج فىنفس العام فيلم «الحب فوق هضبة الهرم» بطولة أحمد زكى وآثار الحكيم، ولكن انطلاقته الحقيقية بدأت فى عام 1984 بفيلم «سواق الأتوبيس» لنور الشريف وميرفت أمين والراحل عماد حمدى، حقق الفيلم نجاحا هائلا، حيث كان الفيلم قمة فى الواقعية، بعد هذا الفيلم تفوق عاطف
وسط هذا التألق الشديد رحل عاطف الطيب يوم 23 يونية 1995، إثر إصابته بأزمة قلبية، رحل عاطف الطيب وبقى فنه الذى أصبح بمثابة درس لشباب المخرجين من بعده، يذكر لعاطف الطيب دائما براعته فى نقل الواقع على شاشة السينما.
كانت هذه تفاصيل خبر 24 عامًا على رحيل عاطف الطيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.