24 عامًا على رحيل عاطف الطيب

يمر اليوم 24 عاما على رحيل مخرج سينمائى من العيار الثقيل جدا، عاطف الطيب الذى ترك بصمة عميقة للغاية فى تاريخ السينما المصرية. عمره الفنى لم يتجاوز 13 عاما فقط، أخرج عددا محدودا من الأفلام حققت نجاحا هائلا.

كانت بدايته قوية عام 1982، حينما أخرج فيلم «الغيرة القاتلة» بطولة نور الشريف ونورا ويحيى الفخرانى، وأخرج فى

نفس العام فيلم «الحب فوق هضبة الهرم» بطولة أحمد زكى وآثار الحكيم، ولكن انطلاقته الحقيقية بدأت فى عام 1984 بفيلم «سواق الأتوبيس» لنور الشريف وميرفت أمين والراحل عماد حمدى، حقق الفيلم نجاحا هائلا، حيث كان الفيلم قمة فى الواقعية، بعد هذا الفيلم تفوق عاطفالطيب على نفسه فى العديد من الأفلام مثل: «البرىء» لأحمد زكى ومحمود عبدالعزيز، و«الهروب» لأحمد زكى وهالة صدقى، و«ضد الحكومة» لأحمد زكى ولبلبة و«كشف المستور» لنبيلة عبيد و«ليلة ساخنة» لنور الشريف ولبلبة.

وسط هذا التألق الشديد رحل عاطف الطيب يوم 23 يونية 1995، إثر إصابته بأزمة قلبية، رحل عاطف الطيب وبقى فنه الذى أصبح بمثابة درس لشباب المخرجين من بعده، يذكر لعاطف الطيب دائما براعته فى نقل الواقع على شاشة السينما.