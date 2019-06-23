بالفيديو.. أحمد موسى يهاجم ميريام فارس بعد تطاولها على مصر

هاجم الإعلامي أحمد موسى النجمة ميريام فارس، عبر برنامجه "على مسئوليتي، والذي يعرض على قناة صدى البلد، قائلاً: "اللى هيقرب من مصر مش هنسيبه.. مصر هي اللي عملتلك

ولن نتهاون في حق مصر"، و حاء ذلك بعد تطاولها على مصر.

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يذكر أن الفنانة ميريام فارس صرحت قائلة خلال المؤتمر

الصحفي،الذي أقيم لها على هامش فعاليات مهرجان موازين للموسيقى بالمغرب، إنها كانت تُحيي الكثير من الحفلات في مصر قبل أحداث 25 يناير، لكن بعد ذلك أصبح أجرها أكبر ومتطلباتها أكثر، وعلقت قائلة: "أصبحت تقيلة على مصر".