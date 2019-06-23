هاجم الإعلامي أحمد موسى النجمة ميريام فارس، عبر برنامجه "على مسئوليتي، والذي يعرض على قناة صدى البلد، قائلاً: "اللى هيقرب من مصر مش هنسيبه.. مصر هي اللي عملتلكولن نتهاون في حق مصر"، و حاء ذلك بعد تطاولها على مصر.
يذكر أن الفنانة ميريام فارس صرحت قائلة خلال المؤتمر
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. أحمد موسى يهاجم ميريام فارس بعد تطاولها على مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.