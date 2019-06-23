شاهد.. أحمد فهمي يرتدي طرحة زفاف

طرح النجم أحمد فهمي مقطع فيديو ساخر عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و ظهر من خلاله و هو يرتدي "طرحة زفاف".

يذكر أن الفنان أحمد فهمي شارك مؤخراً في مسلسل "الواد سيد الشحات" و هو بطولة كل من هنا الزاهد، محمد عبدالرحمن، محمد محمود،

محمد ثروت، مصطفى بسيط، و من تأليف مصطفى صقر، و إخراج أحمد الجندي.