طرح النجم أحمد فهمي مقطع فيديو ساخر عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و ظهر من خلاله و هو يرتدي "طرحة زفاف".
يذكر أن الفنان أحمد فهمي شارك مؤخراً في مسلسل "الواد سيد الشحات" و هو بطولة كل من هنا الزاهد، محمد عبدالرحمن، محمد محمود،
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أحمد فهمي يرتدي طرحة زفاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.