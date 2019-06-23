بالصور..جيهان خليل تتألق في أحدث إطلالتها

نشرت الفنانة المغربية جيهان خليل صورة لها في احدث اطلالتها خلال جلسة تصوير وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام " . لاقت الصورة اعجاب معجبيها حيث ظهرت بإطلالة مميزة في الصورة ارتدت فيها العبائة المغربية فوق سطح منزل. Advertisements يذكر أن أخر أعمال الفنانة جيهان خليل مسلسل " علامة استفهام " تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى. بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم.

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