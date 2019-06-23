غداً.. افتتاح "قهوة بورصة مصر" في مول العرب

يستضيف مول العرب غدًا الاثنين افتتاح فيلم "قهوة بورصة مصر"، و ذلك بحضور أبطاله، و من المقرر أن يبدأ الافتتاح في تمام الساعة السابعة مساءً.
ووجهت الدعوة لعدد كبير من النجوم لحضور العرض الخاص، من بينهم يسرا، محمد هنيدي، أحمد حلمي، منىزكي، غادة عادل، نضال الشافعي، محمد رياض، وغيرهم.
يذكر أن فيلم "قهوة بورصة مصر" بطولة كل من علاء مرسي، محمد لطفى، مدحت تيخا، صلاح عبدالله، حسن حسنى، لطفى لبيب، إيناس النجار، رانيا محمود
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