غداً.. افتتاح "قهوة بورصة مصر" في مول العرب

يستضيف مول العرب غدًا الاثنين افتتاح فيلم "قهوة بورصة مصر"، و ذلك بحضور أبطاله، و من المقرر أن يبدأ الافتتاح في تمام الساعة السابعة مساءً.

ووجهت الدعوة لعدد كبير من النجوم لحضور العرض الخاص، من بينهم يسرا، محمد هنيدي، أحمد حلمي، منى

زكي، غادة عادل، نضال الشافعي، محمد رياض، وغيرهم.

يذكر أن فيلم "قهوة بورصة مصر" بطولة كل من علاء مرسي، محمد لطفى، مدحت تيخا، صلاح عبدالله، حسن حسنى، لطفى لبيب، إيناس النجار، رانيا محمود

ياسين، أحمد صيام، عبدالله مشرف، نجوى فؤاد، مصطفى قمر، وعلى حميدة، مروة عبدالمنعم، حنان سليمان، كلوديا حنا، ياسر الزنكلونى، هاجر الشرنوبى، حسام الجندى، حسن عبدالفتاح، صبرى عبدالمنعم، شريف باهر، جمال حجازى، ريكو، مصطفى قمر، ومجموعة من الوجوه الصاعدة محمد سندى، محمد علاء مرسي، مريم صبري، و من تأليف علاء مرسى، وإخراج أحمد نور.