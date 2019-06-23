ميريام فارس تعتذرُ للمصريين.. و"دعوى مُستعجَلة" لمنعها من دخول البلاد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اعتذرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس للشعب المصري، عن الإساءة التي صدرت منها في حق مصر، موضحةً أن التعبير خانها ولهجتها اللبنانية لم تسعفها وهو ما أدى إلى فهم كلامها بشكل خاطئ.

وأصدرت ميريام بيانًا تعتذر من خلاله للشعب المصري، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، قائلةً: "أتوجه بكلامي للشعب المصري الحبيب، على هامش المؤتمر الذي أجريته البارحة بتاريخ 22 يونيو ضمن فعاليات موازين وعلى هامش السؤال الذي طرح علي وهو: لماذا قلّت حفلاتك اليوم في مصر علمًا أنك كنت في بدايتك تقيمين حفلين وثلاثة في الأسبوع؟.. كان جوابي واضحًا أنه مع مرور الوقت كبرت وتطورت فنيًا وأصبحت متطلباتي أكبر وصارت شوي تقيلة على مصر، بما معنى كبرت متطلباتي على المتعهدين المصريين الذين كنت أتعامل معهم في بداياتي".

وأضافت: "أعيد وأكرر، قلت: صارت يعني أصبحت والفرق شاسع.. وأكملت كلامي قائلةً: لهذا السبب قلت حفلاتك في مصر إي لم أعد أحيي حفلين أو ثلاثة في الأسبوع وهذا منطقي جدا حالي كحال جميع نجوم العرب الذين يحيون حفلتين أو ثلاثة في السنة وليس في الأسبوع الواحد في بلدنا الثاني مصر".

وأوضحت: "انا لم أتعالى على زملائي الفنانين كما حاول البعض تحريف كلامي والاصطياد في المياه العكرة، ولم أتعالى على الشعب المصري انا التي وفي كل مقابلاتي الصحفية أقول واعيد انني انطلقت من لبنان ولكن نجومتي منحتني اياها مصر".

واختتمت: "أرجوكم لا أحد يحاول يزايد على محبتي واحترامي وتقديري لجمهورية مصر العربية والشعب المصري الحبيب، يؤسفني انا لهجتي اللبنانية وردي المختصر فتح مجالاً لجدال كبير وسوء تفاهم أكبر.. اعتذر من الشعب المصري فقد خانني التعبير باللبناني.. وكما قلت في المؤتمر الصحفي البارحة "تحيا مصر.. وأعيد وأكرر: تحيا مصر".

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ويبدو أن تصريح الفنانة اللبنانية ميريام فارس، الذي قالت فيه إنها أصبحت "ثقيلة" على مصر ولهذا السبب قلّت حفلاتها هناك في الفترة الأخيرة، لن يمر مرور الكرام، فبعد هجوم الفنانين المصريين عليها، تصاعد الموقف ليصل إلى أروقة المحاكم والقضاء.

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وأقام المحامي المصري المثير للجدل، سمير صبري، دعوى "مستعجلة" لمنع دخول ميريام فارس إلى الأراضي المصرية إثر تصريحاتها المسيئة لمصر - حسب وصفه - في مؤتمر صحفي بمهرجان موازين في المغرب.

وقال صبري في الدعوى: "زيادة أجر ميريام فارس ليس مبررًا لتقول إنها صارت ثقيلة على مصر، وأن الفترة الأخيرة شهدت مشاركة العشرات من نجوم الغناء العالميين في حفلات مصرية وأغلبهم تقاضوا أضعاف ما تتقاضاه ميريام".

وتابع: "أجر Yanni في حفلتي الأهرامات تخطى المليون دولار، ومعظم نجوم الصف الأول في لبنان أقاموا حفلات في مصر مثل إليسا ونانسي وراغب علامة وحتى العظيمة ماجدة الرومي وقائمة طويلة والكل يعلم أنهم يتقاضون أجورًا كبيرة تفوق ميريام بكثير".

وقالت ميريام نصًا في المؤتمر الصحفي، إن ارتفاع أجرها ومتطلباتها الكثيرة، كانا سببًا لعدم إحيائها حفلات في مصر مؤخرًا، مشيرةً إلى أنها أصبحت نجمة كبيرة وفنانة "ثقيلة" على مصر.

وفجّر هذا التصريح غضب الجمهور المصري على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أثار حفيظة النجوم المصريين، أبرزهم المطرب والملحن رامي جمال الذي قال إنه يتبقى له مبالغ مالية لدى ميريام لم تسددها بعد، وإذا كانت ثقيلة بالفعل، فلتدفع ما عليها أولًا.