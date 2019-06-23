رغم حملها.. بليك لايفلي تدعمُ زوجها ريان رينولدز أثناء تصوير فيلمه الجديد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رغم حملها، زارت الممثلة بليك لايفلي زوجها الممثل ريان رينولدز في موقع تصوير فيلمة الجديد free Guy ببوسطن لأجل دعمه ومساندته.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن لايفلي، البالغة من العمر 31 عامًا، حامل بطفلهما الثالث وقامت بزيارة مفاجئة لزوجها رينولدز، البالغ من العمر 41 عامًا ولطاقم العمل أثناء تصوير فيلمه الجديد.

وشاركت لايفلي جمهورها صورة رومانسية لها ولزوجها وهو يعانقها على "إنستغرام".

وظهرت لايفلي بإطلالة حمل أنيقة ومريحة وظهر زوجها بإطلالة عصرية، ولدي رينولدز ولايفلي، بنتان وهما جيمس 4 سنوات، وإنيز تبلغ من العمر عامين.

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كما نشر رينولدز، صورةً تجمعه بالنجمين جو كيري وأوتكارش أمبودكار، وكتب "أول يوم لتصوير الفيلم الجديد".

وفي وقت سابق صرّح رينولدز أنه وزوجته متفقان على عدم العمل في نفس الوقت حتى يتمكنا من الحفاظ على أسرتهما، حيث قال: "إذا كانت لايفلي، تصور فيلمًا في تايلاند، وأنا أقوم بالتصوير في فانكوفر، فلن نرى بعضنا البعض فنحن نعمل كوحدة مترابطة والأطفال يبقون معنا أينما كنا، فأي مكان يجمعنا هو بمثابة منزل لنا سواءً كنا في إسبانيا أو نيويورك أو أي مكان آخر".

يُذكر أن النجمين تزوجا في العام 2012 بعد طلاق رينولدز نجم Dead Pool رسميًا من النجمة سكارليت جوهانسون في العام 2011 وذلك بعدما أعلنا انفصالهما في ديسمبر 2010.