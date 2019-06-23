معرض متنقل يروج لفيلم الرعب “أنابيل بالمنزل” قبل أيام من عرضه

متابعة بتجـــــــــرد: اصطف عشاق أفلام الرعب، أمام المعرض الترويجي المتنقل لفيلم “Annabelle Comes Home- أنابيل بالمنزل”، الذي أقيم أمس، تمهيدا لعرض الفيلم المقرر في 26 من الشهر الجاري بدور السينما.

وأطلق على المعرض اسم “Warren Family Traveling Artifact Room”، وهو عبارة عن عربة ضخمة تحتوي على أبرز القطع التي ظهرت في الفيلمين السابقين، من سلسلة أفلام “Annabelle”.

وتم افتتاح المعرض في تمام الساعة الثالثة عصرا، في منطقة الترفيه الأسطورية “تشيس فيلد”، بمدينة فينيكس عاصمة ولاية أريزونا الأمريكية.

وفي الداخل بدت الأجواء وكأنك تدخل إلى مدينة مظلمة تملؤها أجواء مخيفة، وعلى الجانبين تصطف القطع التي ترمز إلى سلسلة الأفلام، بالإضافة إلى فستان زفاف الدمية أنابيل ودرع الساموراي القديم.

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وتستند جميع الأفلام من تلك المجموعة إلى رواية محققين واقعيين هما “إيد ولوراين وارين” اللذان اشتهرا بسيرتهما في التعامل مع دمية يسكنها شبح اسمه (أنابيل).

ومن المقرر عرض الفيلم “أنابيل بالمنزل” في دور العرض الفيلم بـ34 دولة، بدءا من 26 يونيو الجاري، وحتي 20 سبتمبر في اليابان وهي آخر محطات عرض الفيلم من إنتاج شركة “وارنر بروس” للإنتاج السينمائي.