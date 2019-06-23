اللاعب الإنكليزي هاري كاين يدخل القفص الذهبي.. إليكم صور حفل زفافه

متابعة بتجـــــــــرد: دخل لاعب كرة القدم الإنكليزي هاري كاين القفص الذهبي بعدما تزوّج من حبيبته كايت غودلاند وزفّ الخبر السار لمعجبيه عبر موقع تويتر يوم الجمعة.

ونشر مهاجم فريق توتنهام صورتين له ولعروسه الجديدة حيث ظهر وهو يقبّلها على جبينها في الصورة الأولى وهو يحملها ويقبلها على فمها في الصورة الثانية.

وارتدى العريس سترة بيضاء اللون مع بنطالونٍ باللون الأسود في حين تألقت العروس بفستانٍ أبيضٍ ناعم.

وعلّق هاري كاين على الصورتين بالقول: “أخيراً لقد تزوجت من صديقتي المفضّلة! إنني أحبك”.

وكان هاري كاين قد طلب يدّ كايت للزواج في 2017 خلال تواجدهما في جزر الباهامس. يُذكر أنّ الإثنين قد تعارفا في المدرسة ولديهما اليوم ابنتين، آيفي وفيفيان.