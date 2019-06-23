عدسات الكاميرا تلاحق كريستيانو رونالدو وحبيبته في سانت تروبيز

متابعة بتجـــــــــرد: التقطت عدسات المصورين صوراً تجمع لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو وحبيبته الإسبانية جورجينا رودريغيز أثناء استمتاعهما برحلةٍ استجمامية على متن يخت في سانت تروبيز، فرنسا.

وظهرت جورجينا البالغة من العمر 25 عاماً بكامل رشاقتها في لباس سباحةٍ مثيرٍ من قطعتين بنقشة النمر، في حين كشف كريستيانو رونالدو عن عضلاته المصقولة.

يُذكر أنّ جورجينا وكريستيانو تجمعهما علاقة عاطفيةٍ منذ ثلاث سنوات تقريباً بعدما التقيا في مكان عملها السابق، في متجر غوتشي في مدريد. وأثمرت هذه العلاقة عن ولادة طفلتهما التي تبلغ من العمر سنة واحدة.