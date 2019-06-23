من كواليس “ولاد رزق 2”.. وصلة غناء أجنبي تجمع أحمد الفيشاوي بهذين النجمين

متابعة بتجـــــــــرد: شارك الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” بمقطع مصور من داخل إحدى السيارات التي كان يستقلها بجانب الفنان كريم قاسم والنجم خالد الصاوي.

وفاجأ أحمد الفيشاوي جمهوره ومحبيه بتقديمه لوصلة غناء أجنبية، لكن المفاجأة الأكبر كانت مشاركة الفنان خالد الصاوي في هذه الوصلة الغنائية التي قدموها بشكل جيد، كما شاركهما كريم قاسم، وكان هذا المقطع ضمن كواليس فيلم “ولاد رزق2” الذي يقومون ببطولته بجانب كوكبة من النجوم.

جدير بالذكر أن أبطال فيلم “ولاد رزق 2” قد انتهوا من تصوير جميع مشاهدهم خلال الفترة الماضية، وكان من المقرر طرحه خلال عيد الفطر المبارك، ولكن تم تأجيله لعيد الأضحى المقبل.

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب نجوم الجزء الأول أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داوود، كريم قاسم، وأحمد الفيشاوي، الفنان خالد الصاوي وباسم سمرة والعمل من إخراج طارق العريان.