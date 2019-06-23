ترامب يواجه موجة من الانتقادات بسبب خطأ إملائي في تغريدته

متابعة بتجـــــــــرد: تعرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب لموجة من الانتقادات بسبب خطأ إملائي في تغريدة بشأن إيران صباح يوم الجمعة. وفي سلسلة تغريدات، شرح ترامب كيف قرر إلغاء ضربة عسكرية كان من المزمع توجيهها لإيران رداً على اسقاط طهران طائرة أميركية مسيرة. وحدث الخطأ الإملائي في العبارة الخاصة بالاستعداد للضرب، فبدلاً من أن يقول “Locked and Loaded” بمعنى ”جاهزون للرد“ قال في التغريدة “Cocked and Loaded” بمعنى أن ”الطعام جاهز“ مما دفع البعض للسخرية بالقول إن تغريدة ترامب لم تكن ناضجة بما يكفي.

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