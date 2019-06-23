دعمًا لمنتخب مصر بأمم إفريقيا.. أنغام تطرح “11 في الملعب”

متابعة بتجـــــــــرد: طرحت الفنانة أنغام أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “11 في الملعب” دعمًا لمنتخب الفراعنة في بطولة كأس أمم إفريقيا التي تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، وذلك عبر القناة الرسمية لشركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات على موقع “يوتيوب”.

أغنية “11 في الملعب” من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد، ومن توزيع أحمد إبراهيم، وإخراج عادل جمال.

وتقول كلمات الأغنية: “فيه 11 في الملعب لكن فيه وراهم ملايين.. في شعب بحاله بيستنى اللحظة دي بقاله سنين.. آه يا بلادي الليلة فرحة لناسك.. وآدي أعلامك عالية في كل مكان.. يا ابن بلادي الليلة ارفع راسك.. واعمل حاجة يحكوها بعد زمان”.

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وتحيي النجمة أنغام، اليوم الأحد حفلاً غنائيًا جماهيريًا بمدينة “جدة” بالمملكة العربية السعودية، وذلك على مسرح نادي “الجوهرة”، بمصاحبة المايسترو هاني فرحات وفرقته الموسيقية.

وطرحت أنغام ألبومها الجديد “حالة خاصة جدًا” خلال الفترة الماضية، ويضم 14 أغنية، كما قدمت خلال رمضان الماضي شارة مسلسل “حدوتة مُرة” للفنانة المصرية غادة عبد الرازق.