قيمة خيالية لصندوق مجوهرات ميغان ماركل

متابعة بتجـــــــــرد: كواحدة من أشهر نساء بريطانيا والعالم، تُدرك “ميغان ماركل” أن العيون تولي إطلالتها اهتمامًا خاصًا، وكلما طالت فترة وجودها في العائلة المالكة، باتت أكثر حرصًا على العناية بمظهرها لاسيما بمجوهراتها الأنيقة.

وبات اختيار “ميغان” للمجوهرات، بمثابة إعلانها بيان بشكل ما، فقد ارتدت نفس سوار الأمير “هاري”؛ لتُعلن أنهما دخلا في علاقة عاطفية، وارتداء قلادة كُتب عليها “مامي”؛ لإعلان نبأ حملها رسميا.

وفي اليوم الأول من جولتها الأسترالية مع “هاري” العام الماضي، بعد خبر الحمل، ارتدت الدوقة أقراط “ديانا”، التي تأتي على شكل فراشة وسوار من الذهب، لتبعث رسالة مؤثرة تعترف بأن إرث “ديانا” سيعيش من خلال ابنها وحفيدها في المستقبل.

وكان من الواضح أن ارتداء “ميغان” لـ”خاتم الخلود”، خلال ظهورها العلني الأول بعد ولادة الطفل “آرشي”، أن له أهمية خاصة، ليس فقط بسبب فصوص الألماس البالغ قيمتها 4350 إسترليني، أو تصميمه من قبل “هاري كولينز”، صانع المجوهرات الشخصية للملكة، ولكن لأنه مُنح من قِبل زوجها؛ للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لزفافهما.

هذا الخاتم هو الأحدث في المجموعة غير العادية من المجوهرات التي جمعتها “ميغان” في العام الماضي، والتي تم الآن تقييمها بمبلغ مذهل قدره 600 ألف أسترليني (نحو 2 مليون و850 ألف ريال سعودي).

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المجموعة تشمل واحدًا يعود للأميرة “ديانا” مصنوع من الزبرجد، ارتدته “ميغان” في يوم زفافها، ثمنه الآن 75 ألف إسترليني، وأقراط من كارتييه بقيمة 60 ألف جنيه إسترليني، ومجموعة من أقراط اللؤلؤ والألماس والتي كانت هدية من الملكة بقيمة 4 آلاف إسترليني، في الواقع، فإن مجموعة المجوهرات تشمل 91 قطعة، وتضم 7 قلائد، 23 سوارًا، 26 خاتمًا، و35 زوجًا من الأقراط.

دوقة كامبريدج ليس لديها مثل هذه المجموعة المثيرة للإعجاب، فهي تملك نحو 60 قطعة من المجوهرات، بما في ذلك خاتم خطوبة ديانا من الياقوت الأزرق بقيمة تقدر بـ300 ألف إسترليني، وطاقم مجوهرات سعودي، جاء هدية زفاف لها يحتوي على ساعة من الياقوت، وقرط، وسوار، وخاتم، وقلادة.

في حين أن قطعة واحدة من مجوهرات دوقة ساسكس كفيلة بشراء منزل متواضع في بريطانيا، فإن “ميغان” أيضًا من محبات المجوهرات التي تأتي بأسعار معقولة، ويمكن شراؤها بأقل من 100 إسترليني.

وهذه أروع الأحجار الكريمة الأكثر إبهارًا في صندوق مجوهرات دوقة ساسكس: