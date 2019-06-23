“إليزابيث مرعوبة”.. “فأر” يثير الذعر في القصر الملكي البريطاني

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متابعة بتجـــــــــرد: كشفت مصادر من داخل قصر باكنغهام، لصحيفة “ذا صن” البريطانية، أن الملكة إليزابيث الثانية ملكة إنجلترا، قد أصيبت بحالة من الرعب بعد أن اكتشفت وجود فأر في أروقة القصر.
وقرر المسؤولون الملكيون، الحصول على مساعدة في حل المشكلة بعد رصد الفئران، وقال مصدر: “الفئران والجرذان هي مشكلة متزايدة في العاصمة، وخاصة في المباني القديمة جدا”، وأضاف: “لقد اعتاد الموظفون في الطوابق السفلية بشكل خاص على رؤية فئران صغيرة في الممرات”.
وطلب المسؤولون بالقصر، رجال مكافحة الآفات من أجل التخلص من الفئران التي تهاجم القصر الملكي، ولكن تقول مصادر إن بريطانيا كانت مهددة بنوع جديد من القوارض، ذات الذيل الطويل، والتي طورت مناعتها ضد السم التقليدي المستخدم.
الجدير بالذكر أن قصر باكنغهام، يعتبر هو المقر الرسمي لملوك بريطانيا في لندن، ويعتبر مكاناً لكل الأحداث المتصلة بالعائلة البريطانية المالكة، ويعود تاريخ الإقامة الرئيسية للملوك فيه إلى عام 1703.
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