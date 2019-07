نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 1 ساعة مضت التعليقات على كيم كارداشيان بـ”إطلالة مثيرة” على شواطئ كوستاريكا – بالصور مغلقة

متابعة بتجــــــــرد: “كيم كارداشيان” لا تخجل أبدا من أي مظهر جريء تبدو به؛ وفي كل عطلة عائلية أو زيارة لأحد شواطئ العالم، تتفنن في إبهار متابعيها بأجرأ الإطلالات المثيرة والفاتنة.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، شوهدت نجمة تلفزيون الواقع، وهي ترتدي رداء البحر من قطعة واحدة، كشف أبرز مفاتنها ولياقتها البدنية التي تحسد عليها، وهو يتميز بخطين على الجانب يصلان القطعة العلوية بالجزء الأسفل، وصُمم بالتأكيد لجذب ولفت الانتباه.

وبحسب موقع “ديلي ميل” البريطاني، فهذا المظهر، جاء خلال نهاية الأسبوع الماضي، أثناء تمتع “كيم كارداشيان” بالعطلة مع عائلتها، وشقيقتها “كورتني” وأطفالهم، على شواطئ كوستاريكا، وتضمنت النزهة بعض الأنشطة المائية المرحة.

وأمضت “كيم”، 38 عاما، وأم لـ4 أطفال، بعض الوقت مع أطفالها في استراحة مذهلة من دراسة المحاماة، وأثبتت أن عملها الشاق المستمر في صالة الألعاب الرياضية قد جنى ثماره لتظهر بجسد ممشوق وفاتن.

وظهرت “كيم” أيضًا بكمية ضئيلة من الماكياج، حيث وضعت “مُحمر الخدود” فقط، وانهالت التعليقات من المتابعين على الصور، معجبة بمظهر “كيم” الجريء، وقالت إحدى المتابعات: “سأشعر بالغرابة عند ارتداء مثل هذا الزي أمام أولادي”، وقال آخر: “هذا رداء بحر بخيل للغاية”، وقال آخر: “فاضح كالعادة وجريء ومثير”، وعلق متابع آخر: “مظهر رائع لكيم أثناء دراسة المحاماة”.

وتُبث الحلقة الأولى من الموسم الجديد مع “كيبينج أب ويذ ذا كارداشيانز Keeping Up With The Kardashians”، ليلة اليوم الأحد، على قناة E!.