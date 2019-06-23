بالصور.. عبير صبري بالكاجوال في أحدث جلسة تصوير بلبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: نشرت الفنانة عبير صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، مجموعة من صور أظهرتها بإطلالة كاجوال، أثناء زيارتها بيروت. يذكر أن آخر أعمال الفنانة عبير صبري مسلسل "البيت الكبير2"، بطولة سوسن بدر، ولوسي، مجدي كامل، لقاء سويدان. وهو عمل من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.​

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