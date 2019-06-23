إيرادات السبت.. "Aladdin" الأول و"Godzilla" في المركز السابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Aladdin" بطولة Will Smith، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس السبت 22 يونيو، إيراد قُدر بـ843 ألفًا و231 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Toy Story 4" بطولة Tom Hanks، بعد تحقيقه 347 ألفًا و160 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "Men in Black" بطولة Chris Hemsworth، محققًا 220 ألفًا و312 جنيهًا، وحصل على المركز الرابع فيلم "John wick 3" بطولة Keanu Reeves وبلغت إيراداته 137 ألفًا و924 جنيهًا.

وذهب المركز الخامس لفيلم "Child’s Play" بطولة Aubrey Plaza، محققًا 104 آلاف و603 جنيهات، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Dark Phoenix" بطولة James McAvoy، وقُدرت إيراداته أمس بـ95 ألفًا و580 جنيهًا، وفي المركز السابع يأتي فيلم"Godzilla" بطولة Kyle Chandler، بعد تحقيقه 95 ألفًا و297 جنيهًا.

حصل على المركز الثامن فيلم "The secret life of pets 2" بطولة Kevin Hart، محققًا 44 ألفًا و646 جنيهًا، ليكون المركز التاسع من نصيب فيلم "Long Shot" بطولة Charlize Theron، وبلغت إيراداته 34 ألفًا و866 جنيهًا، واحتل المركز العاشر فيلم "Rocketman" بطولة Taron Egerton، وبلغت إيراداته 7 آلاف و613 جنيهًا.