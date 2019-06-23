مدحت العدل يشيد بصناع فيلم "كازابلانكا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: أشاد الكاتب الكبير مدحت العدل، بصناع فيلم "كازابلانكا"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر. وعلق: "شاهدت فيلم كازابلانكا للنجم الخلوق أمير كرارة، مبروك النجاح الجماهيري الكبير، فيلم أكشن على أعلى مستوى للمخرج المتميز بيتر ميمي". Advertisements وتابع: "كتابة متميزة للزميل هشام هلال، وباقي كرو العمل، يثبت كرارة أنه نجم كبير وأيضاً تواضعه وتوازنه النفسي والإنساني إضافة". فيلم "كازابلانكا" بطولة أمير كرارة، عمرو عبدالجليل، إياد نصار، غادة عادل، ومن إخراج بيتر ميمي.

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