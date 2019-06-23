تغريدة عن “أبوتريكة” تورط الفنان المصري محمد هنيدي

تسببت تغريدة للفنان الكوميدي المصري محمد هنيدي، في ورطة كبيرة له؛ حيث عبّر من خلالها عن حبه للاعب منتخب مصر السابق، محمد أبوتريكة. وكتب “هنيدي” على حسابه في “تويتر” تغريدة، قال فيها: “يا تريكة” وبجانبها ثلاثة قلوب حمراء، والتي تزامنت مع هتافات الجماهير المصرية للاعب محمد أبوتريكة خلال مباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وعلى خلفية ذلك، قدم المحامي المصري، أيمن محفوظ، إنذارًا لنقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، طالب فيه بالتحقيق مع “هنيدي” بسبب تغريدته عن “أبو تريكة”. وفي ذات السياق، أطلق مغردون مصريون على موقع “تويتر”؛ هاشتاقًا بعنوان “هنيدي_طز_فيك”، هاجموا من خلاله الفنان المصري بسبب تغريدته. وعلى خلفية الهاشتاق الغاضب، قام الفنان المصري محمد هنيدي بحذف تغريدته عن “أبو تريكة”، وهو ما اعتبره مغردون تراجعًا عن خطأه.