نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، برفقة مجموعة من النجوم منهم :"غادة عادل " و "إيمان العاصي" و فيدرا المصري " وسلوي خطاب " خلال تواجدهم في كواليس مسلسل " مملكة إبليس ". و فيدرا المصري " وسلوي خطاب " خلال تواجدهم في كواليس مسلسل " مملكة إبليس ". وعلقت قائلة : " أنا وزملائي الأبالسة في كواليس مسلسل " مملكة إبليس ". Advertisements يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف مسلسل " كأنه إمبارح " بطولة أحمد وفيق ومحمد الشرنوبي وخالد أنور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رانيا يوسف تنشر صورة من كواليس "مملكة أبليس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.