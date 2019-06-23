بالصور.. سعد الصغير يستعد لفاعليات مهرجان موازين

نشر الفنان سعد الصغير، صورة له برفقة فرقته الغنائية والاستعراضية خلال تواجدهم في مطار المغرب، وذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والمعلومات " إنستجرام " ، وعلق قائلا : " إلي المغرب مهرجان موازين فرقتي واخواتي الجامدين قوي بقي " . : " إلي المغرب مهرجان موازين فرقتي واخواتي الجامدين قوي بقي " . وسيقام الحفل علي مسرح النهضة في العاصمة المغربية الرباط الموافق يوم 24 يونيو خلال الشهر الجاري لإقامة حفل جديد ضمن فعاليات مهرجان موازين . Advertisements يذكر ان اخر اعمال النجم سعد الصغير مسلسل "30 ليلة وليلة " الذي عرض في شهر رمضان الماضي ، من بطولة شيماء سيف وبدرية طلبة ووائل علاء وحسام داغر.

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