طرح المطرب عزيز شافعي "فيديو كليب"أغنيته الجديدة "شجع بلدى"، عبر قناة مزيكا على موقع الفيديوهات العالمى "يوتيوب". الأغنية كلمات أمير طعيمة و الحان عزيز الشافعي و توزيع أحمد ابراهيم . الشافعي و توزيع أحمد ابراهيم . عزيز قرر طرح الاغنية اهداء لمصر ومشاركتها و تنظيمها لبطولة الامم الافريقية ، و نالت الاغنية اعجاب العديد من الجمهور . جدير بالذكر ان المطرب و الملحن عزيز الشافعي اشتهر دائما بتقديم هذا النوع من الاغاني الرياضية ، خاصة لنادي الزمالك .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عزيز الشافعي يطرح "شجع بلدي: للبطولة الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.