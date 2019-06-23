شاهد.. إنجي وجدان توجه نصيحة خاصة للفنانين بعد سقطة ميريام فارس

أثارت التصريحات التي صدرت من المطربة اللبنانية ميريام فارس، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم لها مؤخرًا على هامش فعاليات مهرجان موازين للموسيقى بالمغرب، غضب نجوم الفن المصريين، حيث أساءت فيها لمصر وللجمهور.
وجهت الفنانة انجي وجدان، نصيحة لجميع الفنانين، بالتزامن مع تلك الأزمة الأخلاقية التي
يشار إلي أن ميريام فارس صرحت خلال المؤتمر الصحفي، في مهرجان موازين للموسيقى بالمغرب، بأنها كانت تُحيي الكثير من الحفلات في مصر قبل أحداث 25 يناير، لكن بعد ذلك أصبح أجرها أكبر ومتطلباتها أكثر، وعلقت قائلة: "أصبحت تقيلة على مصر".
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