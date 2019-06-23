الارشيف / فن ومشاهير

شاهد.. إنجي وجدان توجه نصيحة خاصة للفنانين بعد سقطة ميريام فارس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أثارت التصريحات التي صدرت من المطربة اللبنانية ميريام فارس، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم لها مؤخرًا على هامش فعاليات مهرجان موازين للموسيقى بالمغرب، غضب نجوم الفن المصريين، حيث أساءت فيها لمصر وللجمهور.
وجهت الفنانة انجي وجدان، نصيحة لجميع الفنانين، بالتزامن مع تلك الأزمة الأخلاقية التي

سقطت فيها ميريام، عبر حسابها بموقع "فيس بوك"، فقالت: "راي لكل الفنانين و الشخصيات العامة.. السوشيال ميديا كلمة واحدة غلط و ممكن تدمر حياتك فكله ياخد باله بيقول ايه و يعمل ايه.. و على
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
فكرة انا و لا بدافع عن حد و لا بهاجم حد انا بس بقول نصحيتي.. و شكرًا".

يشار إلي أن ميريام فارس صرحت خلال المؤتمر الصحفي، في مهرجان موازين للموسيقى بالمغرب، بأنها كانت تُحيي الكثير من الحفلات في مصر قبل أحداث 25 يناير، لكن بعد ذلك أصبح أجرها أكبر ومتطلباتها أكثر، وعلقت قائلة: "أصبحت تقيلة على مصر".
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. إنجي وجدان توجه نصيحة خاصة للفنانين بعد سقطة ميريام فارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا