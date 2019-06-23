بالصور الكينج "محمد حمزه" مملكه الغجر محطه هامه في هليوود.



كشف رجل الأعمال والفنان "محمد حمزه" رئيس مجلس إدارة شركه الذهب للإنتاج الفني والتوزيع عن اخر انجازاته و هو انضمامه لقائمة صناع السينما العالميين عن طريق معهد السينما بهليوود وذلك من خلال تصريحات صحفية من مكتبه الإعلامي اليوم بحصوله علي شهادة دراسيه و تخرجه من معهد السينما في هليوود، في علوم خطوط الإنتاج لصناعة السينما وكتابه السيناريو والإخراج وغيرها وذلك تحت قيادة وإشراف الدكتور العالمي "Dov simens" عميد السينما الهوليودية و يعد من أهم المتخصصين في تدريس صناعه السينما علي مستوي العالم.

أضاف .. "حمزه" بأن هذا المعهد يعد رقم واحد على العالم لصناعة النجوم العالمين ، ونذكر من هؤلاء النجوم الذين تخرجو منه وأصبحو قدوه عالميه الفنان العالمي ويل سميث ‘ توم هانكس ‘ كوينتن تارانتينو ‘ ستيفن سبيلبرغ وغيرهم.

وأشار "حمزه" بأنه يستعد في المرحلة القادمة للمساهمة الفعالة لمصر لدورها المحوري والرئيسي كهليوود الشرق الأوسط بدعم السوق الدرامي والسينمائي المصري والتشجيع علي أعمال فنية دسمه في الأيام المقبلة ولكنه لم يصرح عنها حين أن تكون علي أكمل وجه وفي الوقت المناسب.

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وجدير بالذكر بأن أخر أعمال "محمد حمزه" إنتاجيا وفنيا شخصية "الكينج" في مسلسل "مملكه الغجر" لكوكبه ونخبة من النجوم الا وهم الفنانه فيفي عبده ‘ حورية فرغلي ‘ عزه مجاهد ‘ أحمد كراره ‘ ميار الغيطي ‘ حازم سمير ‘ سامح الصريطي ‘ سناء شافع ‘ صبري عبد المنعم ‘ محمد حمزه وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركه الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابة السينمائين بالتعاون مع شركة الماسة ومن سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج عبد العزيز حشاد.