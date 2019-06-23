أصالة تهنئ ابنة شقيقتها بالتخرج.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة السورية أصالة، بتخرج ابنة شقيقتها ونشرت صورة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام».

الصورة ظهرت فيها ريم نصري، شقيقة الفنانة أصالة وهي تطبع قبلة على خد ابنتها، وعلقت الأخيرة على الصورة قائلة: «يارتي الحبيبة بنت أختي وروحي وقلبي أمّوشه ألف مبروك يا بنتي الحبيبة تخرّجك والله يعطيكي أحلى الأيّام مليانة نجاحات وسعادة واستقرار.. آمين يا ربّ العالمين».

يذكر أن أصالة، كانت قد انقطعت عن شقيقتها ريم لسنوات طويلة بسبب الحرب السورية ومهاجمة أصالة للنظام، على عكس قيقتها.

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خلافات أصالة وشقيقتها وصلت لحد تبادل الاتهامات في وسائل الإعلام، حيث اتهمت ريم، شقيقتها أصالة بمحاربتها والوقوف في وجه موهبتها الغنائية حتى لا تنافسها على الساحة الفنية، كما هاجمت ريم، أصالة أكثر من مرة بسبب موقفها من النظام السوري الحالي، خاصة أن ريم من مؤيدي نظام بشار الأسد.

وانتهت هذه الخلافات في شهر مار من العام الماضي، والتم شمل العائلة من جديد، وأخذت كلا منهما تعبر عن حبها واشتياقها للأخرى عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن خلافات أصالة وشقيقتها وصلت لحد تبادل الاتهامات في وسائل الإعلام، حيث اتهمت ريم، شقيقتها أصالة بمحاربتها والوقوف في وجه موهبتها الغنائية حتى لا تنافسها على الساحة الفنية، كما هاجمت ريم، أصالة أكثر من مرة بسبب موقفها من النظام السوري الحالي، خاصة أن ريم من مؤيدي نظام بشار الأسد.